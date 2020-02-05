Россиян среди пассажиров аварийного самолета в Стамбуле не было

АНКАРА, 5 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. По предварительной информации, граждан РФ среди пассажиров самолета авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту, не было, сообщает генконсульство РФ в Стамбуле.
Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, после чего загорелся и развалился на три части. Как сообщил министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан, при аварии никто не погиб. Городские власти сообщили о 52 госпитализированных после аварии. Всего на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.
"По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было", - говорится в сообщении российской дипмиссии.