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Московскую консерваторию проверяют из-за "минирования"
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РИА Новости

Московскую консерваторию проверяют из-за "минирования"

20:19 05.02.2020
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкПамятник П.И.Чайковскому у здания Московской консерватории
Памятник П.И.Чайковскому у здания Московской консерватории
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Консерваторию имени П.И. Чайковского в центре Москвы второй раз на этой неделе проверяют после анонимного сообщения о "минировании", на время проверки из здания эвакуировали более 2 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступила угроза взрыва из консерватории имени П. И. Чайковского на улице Большая Никитская. Из здания на время проверки выведены более 2 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, кинологические расчеты сейчас проводят проверку помещений консерватории.
Ранее анонимные сообщения о "минировании" консерватория получала 27 января и 3 февраля.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
Сотрудник полиции
Вчера, 16:37
Суды Петербурга второй раз за день эвакуировали из-за "минирования"
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Московская консерватория имени П. И. ЧайковскогоМоскваПроисшествия
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