Московскую консерваторию проверяют из-за "минирования"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Консерваторию имени П.И. Чайковского в центре Консерваторию имени П.И. Чайковского в центре Москвы второй раз на этой неделе проверяют после анонимного сообщения о "минировании", на время проверки из здания эвакуировали более 2 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступила угроза взрыва из консерватории имени П. И. Чайковского на улице Большая Никитская. Из здания на время проверки выведены более 2 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, кинологические расчеты сейчас проводят проверку помещений консерватории.

Ранее анонимные сообщения о "минировании" консерватория получала 27 января и 3 февраля.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.