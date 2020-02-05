В подмосковной Истре локализовали пожар на складе

"В 19.30 пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании

В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании

Ранее сообщалось о пожаре в складском помещении в населенном пункте Лобаново на площади 1 тысяча квадратных метров. Размер горящего склада - 40 на 50 метров.