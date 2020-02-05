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В подмосковной Истре локализовали пожар на складе
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РИА Новости

В подмосковной Истре локализовали пожар на складе

19:57 05.02.2020 (обновлено: 20:00 05.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Крупный пожар на складе в городском округе Истра Московской области локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 19.30 пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Пожарный
2 февраля, 05:53
В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
Ранее сообщалось о пожаре в складском помещении в населенном пункте Лобаново на площади 1 тысяча квадратных метров. Размер горящего склада - 40 на 50 метров.
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МЧС РФМосковская областьПроисшествия
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