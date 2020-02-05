В Саратове задержали бизнесмена при передаче взятки налоговику

По версии следствия, вечером 31 января директор общества с ограниченной ответственностью в салоне автомобиля на улице Чернышевского попытался передать руководящему сотруднику районной инспекции ФНС 2,5 миллиона рублей в качестве первой части взятки от ранее предложенной суммы в размере пяти миллионов рублей за снижение суммы налоговых доначислений по результатам выездной налоговой проверки его фирмы.
"Сотрудник налоговой инспекции отказалась принять денежные средства, а действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с службой безопасности ИФНС региона. В ходе допроса подозреваемый рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили в отношении подозреваемого дело по статье УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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