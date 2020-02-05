В Саратове задержали бизнесмена при передаче взятки налоговику

САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Следователи в Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы, задержанного при передаче 2,5 миллиона рублей руководящему сотруднику налоговой инспекции, которая от взятки отказалась, сообщило в среду областное управление СК РФ

По версии следствия, вечером 31 января директор общества с ограниченной ответственностью в салоне автомобиля на улице Чернышевского попытался передать руководящему сотруднику районной инспекции ФНС 2,5 миллиона рублей в качестве первой части взятки от ранее предложенной суммы в размере пяти миллионов рублей за снижение суммы налоговых доначислений по результатам выездной налоговой проверки его фирмы.

"Сотрудник налоговой инспекции отказалась принять денежные средства, а действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с службой безопасности ИФНС региона. В ходе допроса подозреваемый рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.