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В Саратове задержали бизнесмена при передаче взятки налоговику
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РИА Новости

В Саратове задержали бизнесмена при передаче взятки налоговику

19:49 05.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы, задержанного при передаче 2,5 миллиона рублей руководящему сотруднику налоговой инспекции, которая от взятки отказалась, сообщило в среду областное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 31 января директор общества с ограниченной ответственностью в салоне автомобиля на улице Чернышевского попытался передать руководящему сотруднику районной инспекции ФНС 2,5 миллиона рублей в качестве первой части взятки от ранее предложенной суммы в размере пяти миллионов рублей за снижение суммы налоговых доначислений по результатам выездной налоговой проверки его фирмы.
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"Сотрудник налоговой инспекции отказалась принять денежные средства, а действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с службой безопасности ИФНС региона. В ходе допроса подозреваемый рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили в отношении подозреваемого дело по статье УК РФ "Покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Виталий Иваненко
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Следственный комитет РФФедеральная налоговая служба РФСаратовРоссияПроисшествия
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