В Черногории полиция отказалась охранять шествия верующих

БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Полиция Полиция Черногории отказалась охранять массовые шествия и молебны верующих в связи со спорным законом о религиозных объединениях, сообщило в среду ведомство.

В ночь на понедельник в городах Черногории прошли очередные массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Наиболее массовое собрание произошло в Подгорице – в нем, по оценкам духовенства, приняли участие около 60 тысяч человек.

Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, по четвергам и воскресениям шествия верующих и молебны собирают в Черногории до 150 тысяч человек.

"Зная обстоятельства и нынешнюю ситуацию, полиция приняла решение и в предстоящем периоде не будет обеспечивать безопасность на шествиях, а ответственность за возможные инциденты и нарушение порядка на улицах городов понесут организаторы", - сообщило управление полиции Черногории.

Отмечается, что шествия мешают транспортному сообщению, и что преступники могут использовать занятость сотрудников полиции на массовых мероприятиях для осуществления своих незаконных намерений.

Руководство полиции признало, что "большинство граждан свое демократическое право выражает мирным способом", хотя и оговорилось, что на массовых собраниях присутствуют лица, имевшие проблемы с законом, и используется пиротехника.