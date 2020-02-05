В Черногории полиция отказалась охранять шествия верующих

БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Полиция Черногории отказалась охранять массовые шествия и молебны верующих в связи со спорным законом о религиозных объединениях, сообщило в среду ведомство.
В ночь на понедельник в городах Черногории прошли очередные массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Наиболее массовое собрание произошло в Подгорице – в нем, по оценкам духовенства, приняли участие около 60 тысяч человек.
Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, по четвергам и воскресениям шествия верующих и молебны собирают в Черногории до 150 тысяч человек.
"Зная обстоятельства и нынешнюю ситуацию, полиция приняла решение и в предстоящем периоде не будет обеспечивать безопасность на шествиях, а ответственность за возможные инциденты и нарушение порядка на улицах городов понесут организаторы", - сообщило управление полиции Черногории.
Отмечается, что шествия мешают транспортному сообщению, и что преступники могут использовать занятость сотрудников полиции на массовых мероприятиях для осуществления своих незаконных намерений.
Руководство полиции признало, что "большинство граждан свое демократическое право выражает мирным способом", хотя и оговорилось, что на массовых собраниях присутствуют лица, имевшие проблемы с законом, и используется пиротехника.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.