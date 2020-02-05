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МИД отметил ухудшение ситуации с выдачей США виз российским дипломатам
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РИА Новости

МИД отметил ухудшение ситуации с выдачей США виз российским дипломатам

18:55 05.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва будет добиваться переноса мероприятий из США в другие страны, если Вашингтон продолжит отказывать в визах российским официальным лицам, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России относительно ситуации с выдачей американских виз.
В МИД отметили, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, "не только не улучшается, но продолжает деградировать". "Несмотря на наши неоднократные обращения, призывы к снятию препятствий, визовые отказы со стороны американских властей приобретают массовый характер. Это осознанная, преднамеренная линия Вашингтона", - подчеркнули в ведомстве.
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"Давно призываем американцев полностью и без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц, включая сотрудников дипломатических учреждений и персонал ООН. Со своей стороны готовы к этому в любой момент. Рассчитываем, что в Вашингтоне всё же возобладает здравый смысл и там хотя бы перестанут чинить препятствия эффективному проведению международных мероприятий, которые сами США берутся организовывать на своей территории. В противном случае будем добиваться их переноса в другие страны с более благоприятным политическим климатом", - отмечается в сообщении МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что еще в 2017 году с препонами столкнулись дипломаты, командируемые в российское посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В прошлом году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
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"Отказы продолжаются и поныне, в том числе сотрудникам МИД России, направляющимся на работу в штаб-квартиру ООН. В США не могут попасть члены делегаций, следующих как на мероприятия ООН, так и на другие международные форумы. Ситуация доведена до абсурда – визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения", - заявили в МИД.
"В результате срываются важные переговоры, ущерб наносится полноценной работе самой ООН", - подчеркивается в сообщении. В российском МИД отметили, что попытки администрации США обосновать такой подход визовыми трудностями, с которыми сталкиваются американские загранучреждения в РФ, "не выдерживают критики". "Не мы начали "визовую войну", которая уже три года ведется против России, а все наши шаги, предпринимаемые в последнее время, носят исключительно ответный характер, что Вашингтону прекрасно известно", - заключили в ведомстве.
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