В МИД сообщили о переносе визита Моргулова в Токио

"Дело не в "ситуации с коронавирусом". Визит в Токио перенесен из-за того, что И.В.Моргулов занят работой в правительственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Кроме того, на нем лежит нагрузка как на председателе штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в МИД", - говорится в сообщении.