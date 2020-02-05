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В МИД сообщили о переносе визита Моргулова в Токио
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РИА Новости

В МИД сообщили о переносе визита Моргулова в Токио

18:42 05.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Визит замглавы МИД РФ Игоря Моргулова в Токио перенесен в связи с его работой в штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.
"Дело не в "ситуации с коронавирусом". Визит в Токио перенесен из-за того, что И.В.Моргулов занят работой в правительственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Кроме того, на нем лежит нагрузка как на председателе штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в МИД", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыИгорь МоргуловЗдоровье - ОбществоМИД РФВ мире
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