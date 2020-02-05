Трамп проведет переговоры с Гуаидо

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо , незаконно провозгласившим себя временным главой Венесуэлы, в Белом доме в среду, сообщила в среду пресс-служба президента США.

"Визит станет возможностью подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов (интересам) народа Венесуэлы, позволит обсудить, как мы будем работать с президентом Гуаидо над ускорением демократического перехода, который положит конец текущему кризису в Венесуэле", - говорится в заявлении Белого дома.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе в противостоянии незаконному диктаторскому режиму в Венесуэле и будем поддерживать народ Венесуэлы для обеспечения демократичного и процветающего будущего", - подчеркнули в Белом доме.

Во вторник Гуаидо присутствовал на ежегодном обращении Трампа к конгрессу, где президент США приветствовал его под овации собравшихся.