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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-05T18:35+0300
https://ria.ru/20200205/1564294783.html
Трамп проведет переговоры с Гуаидо
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп проведет переговоры с Гуаидо

18:35 05.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя временным главой Венесуэлы, в Белом доме в среду, сообщила в среду пресс-служба президента США.
"Визит станет возможностью подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов (интересам) народа Венесуэлы, позволит обсудить, как мы будем работать с президентом Гуаидо над ускорением демократического перехода, который положит конец текущему кризису в Венесуэле", - говорится в заявлении Белого дома.
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Вчера, 05:43
Трамп в присутствии Гуаидо пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро
"Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе в противостоянии незаконному диктаторскому режиму в Венесуэле и будем поддерживать народ Венесуэлы для обеспечения демократичного и процветающего будущего", - подчеркнули в Белом доме.
Во вторник Гуаидо присутствовал на ежегодном обращении Трампа к конгрессу, где президент США приветствовал его под овации собравшихся.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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