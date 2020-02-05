Трамп проведет переговоры с Гуаидо

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя временным главой Венесуэлы, в Белом доме в среду, сообщила в среду пресс-служба президента США.
"Визит станет возможностью подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов (интересам) народа Венесуэлы, позволит обсудить, как мы будем работать с президентом Гуаидо над ускорением демократического перехода, который положит конец текущему кризису в Венесуэле", - говорится в заявлении Белого дома.
"Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе в противостоянии незаконному диктаторскому режиму в Венесуэле и будем поддерживать народ Венесуэлы для обеспечения демократичного и процветающего будущего", - подчеркнули в Белом доме.
Во вторник Гуаидо присутствовал на ежегодном обращении Трампа к конгрессу, где президент США приветствовал его под овации собравшихся.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.