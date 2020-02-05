В Марий Эл в ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Марий Эл, 4 человека получили травмы, сообщает УГИБДД по республике.
ДТП произошло днем в среду на 82 километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" Волжского района Марий Эл.
"По предварительным данным, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Hyundai. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель Volkswagen и три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.