В Марий Эл в ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

"По предварительным данным, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Hyundai. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель Volkswagen и три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.