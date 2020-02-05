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В Марий Эл в ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека
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РИА Новости

В Марий Эл в ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

18:33 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Марий Эл, 4 человека получили травмы, сообщает УГИБДД по республике.
ДТП произошло днем в среду на 82 километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" Волжского района Марий Эл.
"По предварительным данным, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Hyundai. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель Volkswagen и три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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