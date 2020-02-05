Хуснуллин выступил против объединения российских регионов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что предложения об объединении российских регионов носят провокационный характер и призвал субъекты к сотрудничеству.
Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.
"Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия", - сказал он в интервью РБК.
Как отмечает издание, вице-премьер назвал такие предложения "провокационными". Хуснуллин, ранее занимавший должность вице-мэра столицы, привел в пример успешное взаимодействие властей Москвы и Московской области.
"Понятно, что крупные агломерации — московская, петербургская, екатеринбургская, казанская — должны работать по правилам как агломерация, потому что рассматривать отдельные территориальные образования, скажем Петербург и Ленинградскую область, — нельзя их отдельно рассматривать, они должны по каким-то вопросам работать вместе", - сказал вице-премьер.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил за экономическую, социальную и транспортную интеграцию с Санкт-Петербургом. По его словам, в текущем году он предложит подписать соответствующее соглашение. Позднее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что целью интеграционного плана взаимодействия с Ленинградской областью должна стать синхронизация деятельности регионов в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и сезонной миграции жителей. По его словам, работа над созданием такого интеграционного плана между регионами уже ведется.