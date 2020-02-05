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США надеются на развитие прогресса, достигнутого на саммите в Париже
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РИА Новости

США надеются на развитие прогресса, достигнутого на саммите в Париже

18:09 05.02.2020
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Роберт О'Брайен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. США надеются, что достигнутый в ходе последнего раунда переговоров в "нормандском формате" прогресс получит развитие, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Думаю, на последних переговорах в "нормандском формате" был достигнут некоторый прогресс. И мы хотели бы, чтобы этот прогресс развивался и чтобы русские придерживались обещаний, которые они дали как в рамках минских соглашений, так и президенту (Франции Эммануэлю) Макрону и другим в рамках нормандского процесса. Мы будем и дальше поддерживать это", - сказал он, выступая на одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне.
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В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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"Нормандский" саммит в ПарижеРоберт О'БрайенСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"УкраинаВ мире
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