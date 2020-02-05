США надеются на развитие прогресса, достигнутого на саммите в Париже

"Думаю, на последних переговорах в "нормандском формате" был достигнут некоторый прогресс. И мы хотели бы, чтобы этот прогресс развивался и чтобы русские придерживались обещаний, которые они дали как в рамках минских соглашений, так и президенту (Франции Эммануэлю) Макрону и другим в рамках нормандского процесса. Мы будем и дальше поддерживать это", - сказал он, выступая на одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне.