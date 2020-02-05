Минкомсвязь предложила найти баланс в вопросе повышения тарифов

"Мы хотим, чтоб наши операторы развивались, и чтоб у них был ресурс развития. Здесь надо искать баланс между перспективами развития и ценами для населения. Сдерживать искусственно рост тарифов и не развивать новые услуги тоже неправильно, потому что это значит, что они не будут инвестировать в развитие инфраструктуры, значит они не будут приходить на удаленные территории", - отметил глава ведомства.