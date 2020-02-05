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Минкомсвязь предложила найти баланс в вопросе повышения тарифов
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РИА Новости

Минкомсвязь предложила найти баланс в вопросе повышения тарифов

18:02 05.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает найти баланс между тарифами на связь и необходимостью инвестирования операторами в развитие инфраструктуры и новых услуг, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи.
"Мы хотим, чтоб наши операторы развивались, и чтоб у них был ресурс развития. Здесь надо искать баланс между перспективами развития и ценами для населения. Сдерживать искусственно рост тарифов и не развивать новые услуги тоже неправильно, потому что это значит, что они не будут инвестировать в развитие инфраструктуры, значит они не будут приходить на удаленные территории", - отметил глава ведомства.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от всех сотовых операторов ответы с обоснованием повышения стоимости услуг связи. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пообещал в кратчайшие сроки завершить проверку на предмет соответствия антимонопольному законодательству.
"ФАС, как я понимаю, работу уже ведет, и все случаи повышения тарифов внимательно изучает", - добавил Шадаев.
В январе ряд сотовых операторов повысил стоимость некоторых архивных тарифов. Так, Tele2 повысил стоимость с 1 января, "Мегафон" - с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абоненты начали получать в декабре прошлого года. В свою очередь, МТС повысил стоимость тарифов с 30 января.
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Максут ШадаевАнатолий ГоломолзинМинистерство связи и массовых коммуникаций РФФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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