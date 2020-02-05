УФАС заявило о подорожании масок в некоторых аптеках Петербурга на 30%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. По итогам мониторинга цен на медицинские маски в 20 аптечных сетях Санкт-Петербурга выявлен рост их стоимости на 2%-30%, при этом в ряде аптек цены не изменились, сообщает в среду городское УФАС.
"По полученным данным рост цен на медицинские маски с начала февраля 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года, в зависимости от цен, установленных производителем, составил от 2% до 30%. В некоторых аптеках цены не изменились", - говорится в сообщении.
Как уточняет УФАС по Санкт-Петербургу, из 29 аптечных сетей, куда были направлены соответствующие запросы, данные пока предоставили 20. Ведомство продолжит еженедельный мониторинг цен на маски.
Как сообщалось, накануне управление ФАС по Санкт-Петербургу и территориальная структура Росздравнадзора договорились о совместных выездных проверках городских аптек в рамках контроля за ценами на медицинские маски. Также по поручению центрального аппарата ФАС России городская антимонопольная служба направила в крупные аптечные сети Петербурга запросы о ценах на маски.
Одновременно ведомство рассматривает и два заявления жителей Петербурга, которые зафиксировали необоснованный, по их оценке, рост цен на медицинские маски. Так, согласно одному из этих заявлений, в аптеке "Для бережливых" с 26 января по 2 февраля маски подорожали с 8 до 13 рублей за штуку. Также горожане отметили рост стоимости масок в сетях "Озерки", "Алоэ" и "Столички".
Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены.
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