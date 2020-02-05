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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-05T17:49+0300
https://ria.ru/20200205/1564292951.html
На аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292789_0:69:1600:969_1036x0_80_0_0_d01dd965637d97667fe839108c19dfa4.jpg
РИА Новости

На аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн рублей

17:49 05.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиНа новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб
На новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 5 фев – РИА Новости. Власти Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" направили порядка 315 миллионов рублей на оснащение новым оборудованием областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время всё оборудование - 67 единиц - введено в эксплуатацию.
Ранее губернатор области Игорь Руденя заявлял, что совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".
"Благодаря обновлению оборудования онкологического диспансера увеличилось количество проводимых операций и значительно расширен их спектр. Теперь в Твери можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах", - отмечает пресс-служба.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
29 января, 16:12Тверская область
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
Укрепление материально-технической базы онкодиспансера будет продолжено. В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020-2022 годы планируется строительство нового корпуса медучреждения.
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Тверская областьИгорь Руденя
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