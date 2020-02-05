На аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн рублей

На новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области На новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб

ТВЕРЬ, 5 фев – РИА Новости. Власти Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" направили порядка 315 миллионов рублей на оснащение новым оборудованием областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время всё оборудование - 67 единиц - введено в эксплуатацию.

Ранее губернатор области Игорь Руденя заявлял, что совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

"Благодаря обновлению оборудования онкологического диспансера увеличилось количество проводимых операций и значительно расширен их спектр. Теперь в Твери можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах", - отмечает пресс-служба.