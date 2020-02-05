В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2

"Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту", — сказал он журналистам во время визита на ПАО "Кузнецов" в рамках проверки выполнения гособоронзаказа-2020.