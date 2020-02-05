Эксперт прокомментировал отстранение Филарета от "синода ПЦУ"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Отстранение Отстранение раскольника Филарета от членства в "Священном синоде" так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) подводит своеобразную черту под его властными устремлениями и свидетельствует о его полном проигрыше в борьбе за власть внутри раскольнических структур на Украине, считает церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Ранее пресс-служба ПЦУ сообщила о прекращении полномочий Филарета Денисенко как члена "Священного синода" неканонической структуры. При этом было указано, что "почетный патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем ПЦУ на покое", в связи с чем ему "канонически запрещено совершать любые хиротонии". Сам Филарет ранее признал, что глава ПЦУ Епифаний Думенко уже не проводит с ним службы.

"В целом, то, что происходит, - это уже, наверное, какая-то агония, хотя Филарет и пытается возобновить деятельность так называемого "Киевского патриархата", и совершает так называемые хиротонии так называемых епископов, но все это уже маргинально. Потому что очевидно, что внутри так называемой ПЦУ Филарет лишился всякого влияния", - заявил РИА Новости Петрушко.

По его словам, Филарет "надеялся обыграть и Константинополь, и Епифания, и всех, полагая, что "за ширмой" Епифания он будет по-прежнему хозяином раскольнической структуры", однако в случае, если ему это бы удалось, "ПЦУ не смогла бы набрать даже той видимости легитимности, которую она все-таки сумела как-то изобразить при поддержке Константинополя".

"Конечно, от Филарета там постарались как-то дистанцироваться, как от наиболее одиозной фигуры, и, тем более, не давать ему властных полномочий. Он с этим явно не захотел мириться и проиграл. Если он планировал, что Епифаний будет послушной ему марионеткой, то он в этом ошибся", - признал эксперт. По его мнению, сложно сказать, сам ли Епифаний в этом противоборстве с Филаретом проявил самостоятельность и честолюбие, или же он просто следовал "в фарватере" Константинополя или Госдепа США - тех, "кто постарался подсказать ему эту линию поведения".

"Очевидно, все-таки, что ПЦУ, признанная уже не только Константинополем, но и Александрией, и Элладской церковью, квазиавтокефальная Церковь, выглядит более привлекательной, нежели "Киевский патриархат", который абсолютно никакой даже видимости легитимности не имеет… И тем силам на Украине, которые склонны использовать церковный фактор в политике, ПЦУ, безусловно, представляется более выгодным и полезным партнером, особенно в отношениях с Западом, чем отживший, в общем-то, свое Филарет", - полагает Петрушко.

Бывший лидер раскольников, которому в январе исполнился 91 год, является уже "отыгранной картой", убежден эксперт. Отвечая на вопрос о том, есть ли какой-то шанс, что Филарет все-таки вернется в каноническую Церковь, собеседник агентства напомнил, что несколько лет назад он уже пытался возобновить контакты с Русской церковью, однако и тогда он не продемонстрировал "ни малейших признаков покаяния", а наоборот, ультимативно потребовал признания собственной легитимности и автокефалии его структуры.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.