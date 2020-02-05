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В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
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РИА Новости

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

17:30 05.02.2020 (обновлено: 19:19 05.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", — сказал он, выступая в Вашингтоне.
По словам О'Брайена, американская администрация собирается "общаться с русскими".
"Мы хотим сделать все, что от нас зависит, чтобы у нас были отличные отношения с Россией", — добавил он.
Советник Трампа отметил, что 75 лет назад советские и американские войска встретились на Эльбе после "битвы века, а может быть, главной битвы за всю историю".
"Русские и американские военные пожали друг другу руки через реку, и у нас была великая победа вместе с Россией в качестве нашего союзника", — сказал он.
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В Москве готовы к контактам

Ранее президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на церемонии вручения верительных грамот, заявил, что Россия готова к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере стратегической стабильности.
Он отметил, что человечество "вновь оказалось у опасной черты": множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями.
В этих условиях возвращение российско-американского взаимодействия "в нормальное, конструктивное русло" — в интересах не только России и США, но и всего мира, считает глава государства.
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ДРСМД и СНВ-3

В прошлом году Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в несоблюдении обязательств, хотя доказательств этого так и не представили. Россия отвергла все претензии и также приостановила участие в ДРСМД. Второго августа действие договора прекратилось.
Таким образом, остался единственный действующий между Россией и США договор об ограничении вооружений — это СНВ-3. Он предполагает взаимное сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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384291182
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Игорь Илларионов
2100000
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