Самолету из Китая разрешили сесть в Братиславе без выхода экипажа

"Если члены экипажа самолета согласятся с тем, что они переночуют и отдохнут одну ночь на пятницу непосредственно в своем самолете, то они получат разрешение на посадку в Братиславе. Все, кто будет находиться в контакте с членами экипажа, должен иметь на себе соответствующую одежду", - сказал премьер, добавив, что самолет будет стоять в отдаленной части аэропорта и полностью под контролем наземных служб.
Самолет из Пекина совершит чартерный рейс в Братиславу, чтобы взять различные медицинские материалы, предназначенные для борьбы с коронавирусом и собранные на средства ряда словацких фирм, прежде всего, тех, которые имеют бизнес в КНР. Возвращение самолета в КНР запланировано на пятницу. Объем и стоимость собранных медматериалов не сообщаются.
По словам Пеллегрини, правительство республики в среду одобрило также выделение 200 тысяч евро, которые будут направлены во Всемирную организацию здравоохранения в качестве взноса Словакии в борьбе с коронавирусом. Выступление премьера транслировали сетевые ТВ-каналы.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика