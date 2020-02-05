Лавров сделает остановку на Кубе, чтобы почтить память Фиделя Кастро

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что специально подобрал такой маршрут своего латиноамериканского турне, чтобы сделать остановку на Кубе и почтить память Фиделя Кастро.
Лавров среду начинает трехдневное турне, в ходе которого посетит Кубу, Мексику и Венесуэлу. Это уже вторая рабочая поездка министра в регион за полгода. Остановка на Острове свободы будет непродолжительной и, как пояснили в МИД России, технической - прошлым летом Лавров уже посещал Гавану, но, несмотря на сжатые сроки, в этот раз он успеет встретиться с кубинским коллегой Бруно Родригесом в Сантьяго-де-Куба.
"История двусторонних отношений неразрывно связана с именем идейного вдохновителя и творца Кубинской революции, подлинного лидера стойкого и несгибаемого народа Острова Свободы – Фиделя Кастро. Это личность без преувеличения планетарного масштаба. Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память Команданте и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы. Для меня это имеет большое значение, ведь Фидель для многих поколений россиян остается примером истинного служения Родине и своему народу", - сказал Лавров в интервью агентству Prensa Latina в преддверии визита.
Министр подчеркнул, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия разгрома нацизма. "Видим в этом очередное подтверждение объединяющих наши народы братских уз", - подчеркнул Лавров.
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Основанный в 1514, Сантьяго-де-Куба недолгое время был первой столицей острова, а в 20 веке здесь началась революционная борьба против режима Фульхенсио Батисты: в 1953 году Фидель Кастро с соратниками предпринял неудачный штурм казарм Монкада, а спустя шесть лет именно с балкона ратуши Сантьяго-де-Куба он объявил о победе Кубинской революции. В 2016 году урну с прахом Кастро провезли по обратному маршруту "Каравана свободы" — победному пути отрядов кубинских революционеров, которые 2 января 1959 года отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану.
В городе помимо многочисленных памятников архитектуры и исторических достопримечательностей находится кладбище Санта-Ифигения (Santa Ifigenia), на котором похоронен не только Фидель Кастро, но и другой национальный герой Кубы - лидер освободительного движения против Испании, "Апостол Независимости" Хосе Марти.