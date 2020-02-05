Лавров сделает остановку на Кубе, чтобы почтить память Фиделя Кастро

"История двусторонних отношений неразрывно связана с именем идейного вдохновителя и творца Кубинской революции, подлинного лидера стойкого и несгибаемого народа Острова Свободы – Фиделя Кастро. Это личность без преувеличения планетарного масштаба. Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память Команданте и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы. Для меня это имеет большое значение, ведь Фидель для многих поколений россиян остается примером истинного служения Родине и своему народу", - сказал Лавров в интервью агентству Prensa Latina в преддверии визита.

Основанный в 1514, Сантьяго-де-Куба недолгое время был первой столицей острова, а в 20 веке здесь началась революционная борьба против режима Фульхенсио Батисты: в 1953 году Фидель Кастро с соратниками предпринял неудачный штурм казарм Монкада, а спустя шесть лет именно с балкона ратуши Сантьяго-де-Куба он объявил о победе Кубинской революции. В 2016 году урну с прахом Кастро провезли по обратному маршруту "Каравана свободы" — победному пути отрядов кубинских революционеров, которые 2 января 1959 года отправились из Сантьяго-де-Куба в Гавану.