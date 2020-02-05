Си Цзиньпин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом дают результаты

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Меры китайских властей по профилактике и контролю за Меры китайских властей по профилактике и контролю за распространением коронавируса уже дают положительные результаты, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

"В настоящий момент китайское правительство и китайский народ делают все возможное для борьбы с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Компартия Китая и наше правительство со всей ответственностью по отношению к своему народу и международному сообществу предприняли самые строгие и всесторонние меры профилактики и контроля",- заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении Госсовета КНР по итогам встрече.

Он подчеркнул, что в настоящий момент эти меры "уже дают положительные результаты".

Китай обладает уверенностью и возможностями для того, чтобы одержать победу в борьбе с распространением заболевания. Мы продолжим укреплять сотрудничество с другими странами, придерживаясь принципов открытости и прозрачности, предпринимать эффективные совместные усилия в борьбе со вспышкой заболевания, а также обеспечивать глобальную и региональную безопасность в области общественного здравоохранения", - добавил он.