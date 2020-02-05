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Си Цзиньпин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом дают результаты
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РИА Новости

Си Цзиньпин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом дают результаты

17:07 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Меры китайских властей по профилактике и контролю за распространением коронавируса уже дают положительные результаты, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.
"В настоящий момент китайское правительство и китайский народ делают все возможное для борьбы с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Компартия Китая и наше правительство со всей ответственностью по отношению к своему народу и международному сообществу предприняли самые строгие и всесторонние меры профилактики и контроля",- заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении Госсовета КНР по итогам встрече.
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Он подчеркнул, что в настоящий момент эти меры "уже дают положительные результаты".
"Китай обладает уверенностью и возможностями для того, чтобы одержать победу в борьбе с распространением заболевания. Мы продолжим укреплять сотрудничество с другими странами, придерживаясь принципов открытости и прозрачности, предпринимать эффективные совместные усилия в борьбе со вспышкой заболевания, а также обеспечивать глобальную и региональную безопасность в области общественного здравоохранения", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаСи ЦзиньпинКитайКамбоджаУханьВ мире
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