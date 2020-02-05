Санкт-Петербург принял более 10 миллионов туристов в 2019 году

Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Число туристов, посетивших Санкт-Петербург в 2019 году, возросло почти на 27 процентов по сравнению с позапрошлым годом и превысило 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"В прошлом году северную столицу посетили 10,4 миллиона гостей. Из них более 4,9 миллиона – граждане иностранных государств, почти 5,5 миллиона – жители России. По сравнению с 2018 годом турпоток увеличился на 26,8 процентов", — говорится в сообщении.

Рост обусловлен, в частности, появлением новых авиарейсов между Санкт-Петербургом и различными городами мира, отмечают власти.

По оценке губернатора Петербурга Александра Беглова, который озвучил итоги туристического сезона в Минэкономразвития РФ, в 2019 году в городе стало больше туристов, специально приезжающих на различные фестивали и праздники, а также спортивные мероприятия. На 10 процентов возросло количество посетителей различных профильных выставок и форумов.