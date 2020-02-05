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Туризм
2020-02-05T18:53+0300
https://ria.ru/20200205/1564290454.html
Санкт-Петербург принял более 10 миллионов туристов в 2019 году
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РИА Новости

Санкт-Петербург принял более 10 миллионов туристов в 2019 году

18:53 05.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Шамуков / Перейти в фотобанкПрогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Руслан Шамуков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Число туристов, посетивших Санкт-Петербург в 2019 году, возросло почти на 27 процентов по сравнению с позапрошлым годом и превысило 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"В прошлом году северную столицу посетили 10,4 миллиона гостей. Из них более 4,9 миллиона – граждане иностранных государств, почти 5,5 миллиона – жители России. По сравнению с 2018 годом турпоток увеличился на 26,8 процентов", — говорится в сообщении.
Рост обусловлен, в частности, появлением новых авиарейсов между Санкт-Петербургом и различными городами мира, отмечают власти.
По оценке губернатора Петербурга Александра Беглова, который озвучил итоги туристического сезона в Минэкономразвития РФ, в 2019 году в городе стало больше туристов, специально приезжающих на различные фестивали и праздники, а также спортивные мероприятия. На 10 процентов возросло количество посетителей различных профильных выставок и форумов.
"У Санкт-Петербурга огромный потенциал для развития делового туризма, — сказал Беглов. — В городе сейчас насчитывается почти 200 конгрессно-выставочных площадок, в том числе 10 крупных комплексов. По прогнозам, в 2020 году число участников статусных событий вырастет еще на 10 процентов".
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