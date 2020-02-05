Дамаск обвинил Эрдогана в неверной трактовке Аданского соглашения

КАИР, 5 фев – РИА Новости. МИД Сирии заявил в среду, что МИД Сирии заявил в среду, что Турция не имеет права единолично действовать против террористов согласно Аданскому соглашению и вводить войска на территорию САР, и обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во лжи.

В полученном РИА Новости заявлении МИД Сирии отмечается, что Дамаск "порицает упорство Эрдогана, продолжающего лгать и вводить в заблуждение общественность по поводу его действий в Сирии". Особой критике подверглось утверждение Эрдогана о том, что турецкие войска введены в провинцию Идлиб в соответствии с Аданским соглашением, заключенным в 1998 году.

"Сирия напоминает в этой связи, что Аданское соглашение предписывает координацию (Турции – ред.) с сирийскими властями, так как это межгосударственное соглашение, а Эрдоган не может действовать единолично в соответствии с ним", - говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что соглашение гласит о борьбе с терроризмом. "Однако Эрдоган по факту защищает террористические группировки, являющиеся его инструментами, и предоставляет им различного рода поддержку", - заявил МИД. В ведомстве отметили, что подобные действия турецких властей лишают доверия к ним.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

Газета al-Watan сообщила в ночь на среду, что за вторник сирийская армия освободила 18 деревень к востоку от Саракиба в районе Абу-Духур и две деревни к западу от города. В свою очередь военный источник сообщил газете, что армия находится на западной окраине Саракиба и наносит удары по укреплениям боевиков в городе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные проводят операции в Сирии на основе Аданского соглашения 1998 года.

В сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории.