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Бизнес в Москве получил в 2019 году 26,7 млрд руб гарантийных кредитов
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РИА Новости

Бизнес в Москве получил в 2019 году 26,7 млрд руб гарантийных кредитов

16:40 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Малый и средний бизнес Москвы в 2019 году получил 26,7 миллиарда рублей кредитов с гарантийной поддержкой, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Показатели 2019 года на 17% превышают уровень 2018 года, когда было выдано аналогичных кредитов на 22,8 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
"Город успешно решает задачу, которую поставил президент России - расширить доступ малым и средним предприятиям к финансовым ресурсам для увеличения их вклада в экономику. В первую очередь национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" предусматривает расширение гарантийной помощи при кредитовании. Согласно плановым показателям нацпроекта, московские предприниматели должны были получить 25 миллиардов рублей кредитов с гарантийной поддержкой, а по факту получили на семь процентов больше - 26,7 миллиарда рублей. Сегодня на Москву приходится четверть совокупной гарантийной поддержки предпринимателей по стране", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.
Помощь бизнесу оказывается в рамках программы государственной гарантийной поддержки Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственного ДПИР. По данным пресс-службы, в прошлом году ФСКМБМ выдал малому и среднему бизнесу поручительств на сумму около 13 миллиардов рублей.
Отмечается, что 11% поручительств получили средние предприятия, 34% - микропредприятия и 55% - малые компании. Больше всего поручительств ФСКМБМ выдал торговым предприятиям – 59%. Компании, которые работают в производстве, медицине, строительстве и сфере инноваций, получили 25% от всего объема поручительств, а на сферу услуг и другие отрасли приходится 16%
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Большое внимание ФСКМБМ уделяет участникам госзаказа, которые поставляют питание, лекарства и другие товары, а также оказывают различные виды услуг. В прошлом году для них упростили процедуру поручительства и снизили ставку по банковским гарантиям до 0,5% годовых, отмечается в сообщении.
"В партнерстве с фондом работают 70 кредиторов — это банки, лизинговые и факторинговые компании, федеральный и московский фонды поддержки промышленности. Топ-5 партнеров государственной программы гарантийной поддержки по результатам 2019 года: Сбербанк (26%), ВТБ (14%), Промсвязьбанк (13%), Альфа-банк (12%) и МСП Банк (7%). Эти банки эффективно сотрудничают с Москвой и по другим финансовым продуктам, а также по образовательным и акселерационным программам для предпринимателей", - сказал Алексей Фурсин.
Сейчас средний размер поручительства составляет около 20 миллионов рублей, а максимальный — 100 миллионов рублей. По словам руководителя ФСКМБМ Антона Купринова, фонд покрывает до 70% кредита, что значительно снижает риск кредитования малых компаний.
"Кроме того, поручительство положительно влияет на ставку и срок кредитования. Так, 61% поручительств выдан на срок от одного до трех лет, а 15% — на срок свыше трех лет, что в разы лучше среднерыночных значений", - цитирует пресс-служба руководителя фонда.
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Сейчас в портфеле ФСКМБМ находятся поручительства на сумму более 21 миллиарда рублей. Они обеспечивают финансирование малого и среднего бизнеса на сумму свыше 41 миллиарда рублей. Заявку на поручительство можно оставить на сайте ФСКМБМ, в банках-партнерах или в центрах услуг для бизнеса, отмечается в сообщении.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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