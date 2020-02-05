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Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году
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РИА Новости

Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году

16:39 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Турция начнет производство собственных истребителей к 2023 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Как говорил ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения TF-Х.
"Начало производства собственных военных самолетов, запланированное к 2023 году, будет лучшим ответом тем, кто не желает поставлять Турции F-35", - сказал Эрдоган в своем выступлении на открытии комплекса по утилизации боеприпасов в Кырыккале, трансляцию которого вел канал NTV.
Президент добавил, что на вооружение ВВС Турции скоро поступят баллистические ракеты Bozdoğan местного производства. В ближайшем будущем на верфях страны будет построен первый турецкий авианосец.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 219 года. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
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