Суды Петербурга второй раз за день эвакуировали из-за "минирования"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Суды Петербурга второй раз за день эвакуировались из-за рассылки писем с угрозами о "минировании", сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Ранее в среду сообщалось о проверке 8 районных судов.
"На второй круг эвакуации пошли Красногвардейский, Октябрьский, Приморский, Василеостровский районные суды", - говорится в релизе.
Проверка завершена, опасных предметов не обнаружено, суды вернулись к работе.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.