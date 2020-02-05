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Суды Петербурга второй раз за день эвакуировали из-за "минирования"
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РИА Новости

Суды Петербурга второй раз за день эвакуировали из-за "минирования"

16:37 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Суды Петербурга второй раз за день эвакуировались из-за рассылки писем с угрозами о "минировании", сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Ранее в среду сообщалось о проверке 8 районных судов.
"На второй круг эвакуации пошли Красногвардейский, Октябрьский, Приморский, Василеостровский районные суды", - говорится в релизе.
Проверка завершена, опасных предметов не обнаружено, суды вернулись к работе.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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