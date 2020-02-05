В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой

САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, так как препарат включили в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года, после закупки лекарства женщина будет принимать его дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее пациентка Самарского онкологического диспансера написала на своей странице в Facebook, что ей приходится каждый день, включая праздники и выходные, ездить в медучреждение, так как препарат "Тагриссо", который она принимает в рамках лечения рака легких, выдают ей по одной таблетке в сутки. Происходящее онкобольная назвала "не лечением, а выматыванием, приближением конца".
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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, препарат "Тагриссо" распоряжением правительства РФ включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года. В настоящее время, уточнили в ведомстве, осуществляется закупка данного препарата. В то же время, отметили в ведомстве, в условиях стационара оказание медицинской помощи онкобольным, в том числе в части обеспечения лекарствами, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
"Врачебной комиссией учреждения здравоохранения, в котором пациентка Новикова И. В. получает лечение, было принято решение о назначении ей данного лекарственного препарата по программе обязательного медицинского страхования в условиях дневного стационара до начала получения препарата в рамках льготного обеспечения", - говорится в ответе минздрава.
В дальнейшем, отметили в ведомстве, пациентка будет получать необходимый ей препарат по рецепту врача в амбулаторных условиях и принимать его дома.
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