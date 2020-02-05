В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, препарат "Тагриссо" распоряжением правительства РФ включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года. В настоящее время, уточнили в ведомстве, осуществляется закупка данного препарата. В то же время, отметили в ведомстве, в условиях стационара оказание медицинской помощи онкобольным, в том числе в части обеспечения лекарствами, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.