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2020-02-05T16:31+0300
https://ria.ru/20200205/1564289355.html
Голикова рассказала о поправках, упрощающих получение маткапитала
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РИА Новости

Голикова рассказала о поправках, упрощающих получение маткапитала

16:31 05.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Поправки к четырем законам, упрощающие процедуру получения маткпитала, уже подготовлены и могут быть приняты до 15 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, предполагается упрощение процедуры предоставления маткапитала, а также сокращение сроков. Это, в частности, подразумевает исключение документов, требуемых от заявителя в ПФР, за счет реализации межведомственного электронного взаимодействия, а также сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал и распоряжения им.
"Должна сказать, что гражданам уже не потребуется обращаться за этим в Пенсионный фонд, что называется, ходить туда ногами. Для этого мы сейчас подготовили поправки в четыре действующих закона и намерены во взаимодействии с "Единой Россией" эти поправки оформить и принять как можно быстрее", - сказала она на совещании с членами правительства.
Голикова добавила, что поправки могут быть приняты до 15 апреля.
Татьяна Голикова
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Татьяна ГоликоваПенсионный фонд РФЕдиная РоссияОбщество
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