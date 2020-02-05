Голикова рассказала о поправках, упрощающих получение маткапитала

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Поправки к четырем законам, упрощающие процедуру получения маткпитала, уже подготовлены и могут быть приняты до 15 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, предполагается упрощение процедуры предоставления маткапитала, а также сокращение сроков. Это, в частности, подразумевает исключение документов, требуемых от заявителя в ПФР, за счет реализации межведомственного электронного взаимодействия, а также сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал и распоряжения им.
"Должна сказать, что гражданам уже не потребуется обращаться за этим в Пенсионный фонд, что называется, ходить туда ногами. Для этого мы сейчас подготовили поправки в четыре действующих закона и намерены во взаимодействии с "Единой Россией" эти поправки оформить и принять как можно быстрее", - сказала она на совещании с членами правительства.
Голикова добавила, что поправки могут быть приняты до 15 апреля.