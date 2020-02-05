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МСП Банк и Корпорация МСП поддержали красноярское агропредприятие
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РИА Новости

МСП Банк и Корпорация МСП поддержали красноярское агропредприятие

16:20 05.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая рапса в Красноярском крае
Уборка урожая рапса в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Уборка урожая рапса в Красноярском крае
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку красноярской агрофирме "Учумская", что позволит предприятию расширить производство, сообщает пресс-служба МСП Банка.
МСП Банк предоставил агрофирме кредит на сумму 190 миллионов рублей для приобретения материалов, запчастей, техники, сырья и проведения комплексной подготовки к сезонно-полевым работам. Финансирование предоставлено по ставке 8,5% годовых на 17 месяцев в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, агрофирма "Учумская" работает с 2000 года, специализируясь на выращивании пшеницы, ячменя, овса и рапса. Объем посевных площадей составляет 17 тысяч гектаров, сбор зерновых и масличных культур достигает 55 тысяч тонн, основную часть занимает продовольственная пшеница. Главные потребители продукции – мукомольные и животноводческие предприятия. Предприятие имеет возможность без посредников отгружать зерно в любую точку России, а также оказывать услуги отгрузки сторонним производителям. Также реализуются поставки продукции по экспортным направлениям, в числе которых Китай, Монголия, Латвия.
Рост выручки агрофирмы в 2019 году составил более 50%, численность сотрудников превысила 180 человек.
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