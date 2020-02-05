20 парков благоустроят в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Благоустройство 20 парков запланировали в Московской области на 2020 год. В них построят новые детские площадки, зоны для отдыха и спорта, сообщил телеканал "360".
В прошлом году в регионе благоустроили 17 парков, в 11 из них организовали новые площадки для детей. Также по программе "Живу спортом" там появились площадки для занятий скейтбордом, шахматами, теннисом.
Всего в Подмосковье 100 парков, их посещает порядка 9 миллионов человек ежегодно. В каждом парке проводят праздники, соревнования, гуляния.