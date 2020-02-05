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Новости Подмосковья
2020-02-05T16:23+0300
https://ria.ru/20200205/1564287998.html
20 парков благоустроят в Подмосковье в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564288387_0:224:3240:2047_1036x0_80_0_0_e8218823a3c353bfc74797fcb607066f.jpg
РИА Новости

20 парков благоустроят в Подмосковье в 2020 году

16:23 05.02.2020
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© РИА Новости / Иван СекретаревМужчина идет на лыжах по заснеженному парку
Мужчина идет на лыжах по заснеженному парку
© РИА Новости / Иван Секретарев
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Благоустройство 20 парков запланировали в Московской области на 2020 год. В них построят новые детские площадки, зоны для отдыха и спорта, сообщил телеканал "360".
В прошлом году в регионе благоустроили 17 парков, в 11 из них организовали новые площадки для детей. Также по программе "Живу спортом" там появились площадки для занятий скейтбордом, шахматами, теннисом.
Всего в Подмосковье 100 парков, их посещает порядка 9 миллионов человек ежегодно. В каждом парке проводят праздники, соревнования, гуляния.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 7 августа 2019
29 января, 16:23Новости Подмосковья
Воробьев: 60 общественных объектов благоустроят в Подмосковье в 2020 г
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