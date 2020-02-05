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2020-02-05T16:13+0300
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Редактор русской газеты в Литве рассказал о контроле властей
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РИА Новости

Редактор русской газеты в Литве рассказал о контроле властей

16:13 05.02.2020
2026
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / ВильнюсПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
ВИЛЬНЮС, 5 фев – РИА Новости. Редактор литовской русскоязычной газеты в интервью корреспонденту Sputnik Литва рассказал проявлениях цензуры в балтийской республике. Иосиф Уссер руководил разными изданиями. Последние 12 лет он редактирует газету "Пенсионер". На вопрос, приходилось ли ему сталкиваться с цензурой либо с давлением, он обратил внимание на то, что целый ряд русских газет находятся на грани закрытия, а те, которые были ежедневными, стали выходить реже.
Уссер признает, что жители Литвы боятся Департамента государственной безопасности (ДГБ).
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"Что было в советское время? КГБ. Это был колпак? Был. У нас сейчас ДГБ. А что могло поменяться? Наш бывший секретарь райкома ЛКСМ в Каунасе, завотделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР Линас Линкявичюс – ныне министр иностранных дел. И таких примеров немало," – рассказал он.
В качестве примера двойных стандартов по отношению к литовской и русской прессе Уссер привел такой пример. Работая в "Литовском курьере" (русскоязычное издание), он перепечатал одну статью из газеты "Diena". Ее автором была литовская журналистка. После этого Уссера обвинили в разжигании межнациональной розни и пригрозили закрыть издание.
Позже он спросил у редактора "Diena", были ли у него проблемы из-за той статьи.
"И что он ответил? Нет! А русская газета, только перепечатавшая статью, была обвинена в разжигании национальной розни", – возмутился Уссер.
Журналисты российских и местных русскоязычных изданий в Прибалтике периодически сталкиваются с противодействием местных властей.
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Ранее издатель "Литовского курьера" рассказал Sputnik о том, что из-за риторики литовских властей местные предприниматели отказываются размещать в русскоязычной прессе рекламу.
В мае прошлого года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва, гражданин Латвии Марат Касем. Позже ему запретили въезд в республику сроком на пять лет.
С 1 января редакция Sputnik в Таллине была вынуждена прекратить работу после того, как местные власти пригрозили им уголовным преследованием за сотрудничество с российским информагентством МИА "Россия сегодня". При том, что почти все сотрудники редакции являются эстонскими гражданами.
МИД России неоднократно обращал внимание международных организаций на вопиющие случаи нарушения прав журналистов в балтийских странах.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
16 сентября 2019, 18:07
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о нарушениях прав журналистов
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SputnikЛинас ЛинкявичюсПрибалтикаЛитваВ мире
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