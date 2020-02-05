Белоруссия заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Белоруссия решает с Казахстаном вопрос о беспошлинной поставке нефти, это приблизит ее цену к стоимости российского сырья, сообщил в среду заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко

"Думаю, оно (соглашение о поставках из Казахстана в Белоруссию нефти и нефтепродуктов – ред.) будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти", - цитирует Ляшенко агентство Sputnik Беларусь

Что касается способа доставки, то, как отметил вице-премьер, скорее всего, это будет трубопроводный транспорт. Он проинформировал, что делегация концерна "Белнефтехим" отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном относительно проекта соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание. Пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева анонсировала визит концерна "Белнефтехим" в Казахстан, который должен состояться на текущей неделе. Минэнерго Казахстана сообщило во вторник, что организует встречи белорусской стороны с казахстанскими поставщиками нефти.

Президент Белоруссии на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".