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Белоруссия заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана
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РИА Новости

Белоруссия заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

16:10 05.02.2020 (обновлено: 16:47 05.02.2020)
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Белоруссия решает с Казахстаном вопрос о беспошлинной поставке нефти, это приблизит ее цену к стоимости российского сырья, сообщил в среду заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
"Думаю, оно (соглашение о поставках из Казахстана в Белоруссию нефти и нефтепродуктов – ред.) будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти", - цитирует Ляшенко агентство Sputnik Беларусь.
Что касается способа доставки, то, как отметил вице-премьер, скорее всего, это будет трубопроводный транспорт. Он проинформировал, что делегация концерна "Белнефтехим" отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном относительно проекта соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание. Пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева анонсировала визит концерна "Белнефтехим" в Казахстан, который должен состояться на текущей неделе. Минэнерго Казахстана сообщило во вторник, что организует встречи белорусской стороны с казахстанскими поставщиками нефти.
Президент Белоруссии на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. Кроме того, Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
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9341006
Обсудить 5
БелнефтехимИгорь ЛяшенкоБелоруссияКазахстанЭкономика
Популярные комментарии
иллюзионисты))))
5 февраля, 16:14
Руслан Якубик
800003
Лука, ну завязывай уже дешёвый шантаж Путина. У тебя ведь встреча с ним на носу. Приведи в порядок усы и мысли...
5 февраля, 16:18
aalnoor1953
160003
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