Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт

ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
По данным ведомства, украинские силовики во вторник обстреляли запад Донецка, было повреждено пять домов. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.