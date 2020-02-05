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Голикова поблагодарила Путина за решение по эвакуации россиян из Уханя
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РИА Новости

Голикова поблагодарила Путина за решение по эвакуации россиян из Уханя

15:54 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за решение по эвакуации россиян из китайского города Ухань из-за коронавируса.
"Хотела поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то решение, которе вы приняли по эвакуации наших граждан из города Ухань провинции Хубэй. Также хочу поблагодарить воздушно-космические силы министерства обороны, пограничников, таможенников, транспортников, Росгвардию, врачей, эпидемиологов и, конечно, руководство и правительство Тюменской области за ту работу, которую они сделали", - сказала Голикова на встрече президента РФ с членами правительства.
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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России на прошлой неделе - в Забайкальском крае и Тюменской области.
Женщина, прибывшая из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы в провинции Цзянси
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