Голикова поблагодарила Путина за решение по эвакуации россиян из Уханя

"Хотела поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то решение, которе вы приняли по эвакуации наших граждан из города Ухань провинции Хубэй. Также хочу поблагодарить воздушно-космические силы министерства обороны, пограничников, таможенников, транспортников, Росгвардию, врачей, эпидемиологов и, конечно, руководство и правительство Тюменской области за ту работу, которую они сделали", - сказала Голикова на встрече президента РФ с членами правительства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.