Голикова поблагодарила Путина за решение по эвакуации россиян из Уханя

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за решение по эвакуации россиян из китайского города Ухань из-за коронавируса.
"Хотела поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то решение, которе вы приняли по эвакуации наших граждан из города Ухань провинции Хубэй. Также хочу поблагодарить воздушно-космические силы министерства обороны, пограничников, таможенников, транспортников, Росгвардию, врачей, эпидемиологов и, конечно, руководство и правительство Тюменской области за ту работу, которую они сделали", - сказала Голикова на встрече президента РФ с членами правительства.
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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России на прошлой неделе - в Забайкальском крае и Тюменской области.