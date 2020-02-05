Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T15:52+0300
https://ria.ru/20200205/1564286489.html
Украина одобрила годовой проект совместной программы с НАТО
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/17/1558171733_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_43dde877feea37da0a77835308c00842.jpg
РИА Новости

Украина одобрила годовой проект совместной программы с НАТО

15:52 05.02.2020
286
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПервое заседание нового кабинета министров Украины
Первое заседание нового кабинета министров Украины
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Первое заседание нового кабинета министров Украины. Архивное фото
КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о годовой национальной программе Украина-НАТО, которая максимально приближена к плану действий относительно членства в альянсе, сообщил премьер Алексей Гончарук.
Верховная рада Украины ранее обратилась к парламентам стран-членов альянса с призывом способствовать получению Киевом плана действий по членству в НАТО. Депутаты также призвали президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
3 февраля, 08:00
Американские эксперты: "На Украину всем плевать"
"Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества. Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования на Украине. "Она максимально приближена по содержанию и принципам к плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру", - уточнил премьер, отметив, что эта программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.
Парламент Украины принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
16 января, 14:59
Украина и НАТО проведут совместные учения в Одессе
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
240118
Обсудить 0
Алексей ГончарукНАТОУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вид на Ригу
Эстония поможет Латвии расследовать дело ретранслятора Первого канала
Мужчина в разрушенном доме в Донецке
Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Белоруссия заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель посетит США 6-7 февраля
Крым
В Крыму предложили США списать в утиль тему статуса полуострова
Президент США Дональд Трамп
Трамп проведет переговоры с Гуаидо
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Глава МИД Швеции посоветовала России вести "феминистическую политику"
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МИД встревожен размещением ядерных зарядов на американских подлодках
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году
Автозаправочная станция компании Лукойл
"Лукойл" сообщил о проблемах с поставками топлива на АЗС в Белоруссии
Руки ребенка и матери
В Аргентине родившая двухголового ребенка мать пожаловалась на медиков
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"
Операция
Во Франции медики спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове
Иван Баканов
Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Лента новостейМолния