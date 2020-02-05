Украина одобрила годовой проект совместной программы с НАТО

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о годовой национальной программе Украина-НАТО, которая максимально приближена к плану действий относительно членства в альянсе, сообщил премьер Алексей Гончарук

Верховная рада Украины ранее обратилась к парламентам стран-членов альянса с призывом способствовать получению Киевом плана действий по членству в НАТО . Депутаты также призвали президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий.

"Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества. Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования на Украине. "Она максимально приближена по содержанию и принципам к плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру", - уточнил премьер, отметив, что эта программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.

Парламент Украины принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.