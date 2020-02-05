Украина одобрила годовой проект совместной программы с НАТО

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект указа президента о годовой национальной программе Украина-НАТО, которая максимально приближена к плану действий относительно членства в альянсе, сообщил премьер Алексей Гончарук.
Верховная рада Украины ранее обратилась к парламентам стран-членов альянса с призывом способствовать получению Киевом плана действий по членству в НАТО. Депутаты также призвали президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий.
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"Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества. Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования на Украине. "Она максимально приближена по содержанию и принципам к плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру", - уточнил премьер, отметив, что эта программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.
Парламент Украины принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.