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Эстония поможет Латвии расследовать дело ретранслятора Первого канала
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РИА Новости

Эстония поможет Латвии расследовать дело ретранслятора Первого канала

15:41 05.02.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 фев - РИА Новости. Эстонские правоохранители помогают латвийским коллегам в расследовании уголовного дела о возможном нарушении международных санкций компанией Baltijas Mediju Alianse (BMA), которая занимается ретрансляцией в странах Балтии программ Первого канала, сообщила в среду пресс-служба эстонской прокуратуры.
Служба госбезопасности Латвии ранее провела оперативные действия в помещениях предприятия Baltijas Mediju Alianse, совладельца и председателя правления которого Олега Солодова подозревают в нарушении международных антироссийских санкций. Ни Солодов, ни BMA эту ситуацию пока не комментировали. Как заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, ситуация с обысками в офисе латвийской компании не улучшает и без того подпорченную репутацию Латвии, где нередко нарушается право людей на получение информации.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
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Эстонская прокуратура подтвердила, что латвийским коллегам была оказана помощь в расследовании этого дела, однако не сообщила подробностей. "Полиция безопасности 4 февраля на основании ходатайства о предоставлении юридической помощи выполнила запрошенные процессуальные действия и направит необходимую информацию правоохранительным органам Латвии. Осуществленные действия касаются только коммерческой деятельности и не касаются деятельности средств массовой информации или их содержания", - говорится в заявлении прокуратуры.
В эстонском представительстве компании BMA отказались от комментариев.
В Baltijas Mediju Alianse входит "Первый балтийский канал", который ретранслирует программы Первого канала России, рекламное агентство "Первый балтийский музыкальный канал", рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты "MK Латвия" и "MK Эстония" и их интернет-версии. Всего Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов в Балтии. Предприятие производит местные телевизионные новости для Латвии и Эстонии.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В частности, сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг, говорится в письмах.
Рига. Архивное фото
13 ноября 2018, 14:44
В Латвии русскоязычного журналиста обвинили в разжигании национальной розни
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Урмас РейнсалуАлексей ВолинЭстонияЛатвияВ мире
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