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Врио главы "Украинских железных дорог" стал гражданин Сербии
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РИА Новости

Врио главы "Украинских железных дорог" стал гражданин Сербии

15:37 05.02.2020
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© Фото : Акціонерне товариство "Українська залізниця"Член правления "Украинских железных дорог" Желько Марчек
Член правления Украинских железных дорог Желько Марчек
© Фото : Акціонерне товариство "Українська залізниця"
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил врио главы правления "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця") гражданина Сербии Желько Марчека, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Украины.
В одном из предыдущих распоряжений кабмина было объявлено об увольнении Евгения Кравцова с должности руководителя "Укрзализныци", а также о его досрочном освобождении от своих обязанностей.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желько", - отмечается в документе.
Как говорится в распоряжении, Желько с июня 2016 года входит в состав членов правления "Укрзализныци", в декларации о доходах указано, что он является гражданином Сербии. Добавляется, что Желько работал в компаниях "Днепроспецсталь", Starlightmedia и "Укрросметалл".
Премьер Украины Алексей Гончарук ранее сообщал, что компания будет сотрудничать с Deutsche Bahn, Мининфраструктуры в январе был подписан соответствующий меморандум. По его словам, страна полностью сохранит за собой контроль над компанией, а немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Гончарук отметил, что "Укрзализныцю" планируется передать немцам в управление на десять лет.
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Алексей ГончарукУкраинская железная дорогаУкрзализныцяСербияУкраинаВ мире
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