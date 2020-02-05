Врио главы "Украинских железных дорог" стал гражданин Сербии

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Украины назначил врио главы правления "Украинских железных дорог" ( "Укрзализныця" ) гражданина Сербии Желько Марчека, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Украины.

В одном из предыдущих распоряжений кабмина было объявлено об увольнении Евгения Кравцова с должности руководителя "Укрзализныци", а также о его досрочном освобождении от своих обязанностей.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Марчека Желько", - отмечается в документе.

Как говорится в распоряжении, Желько с июня 2016 года входит в состав членов правления "Укрзализныци", в декларации о доходах указано, что он является гражданином Сербии. Добавляется, что Желько работал в компаниях "Днепроспецсталь", Starlightmedia и "Укрросметалл".