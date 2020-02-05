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МВД разъяснило инициативу о новой кодировке регионов на автономерах
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РИА Новости

МВД разъяснило инициативу о новой кодировке регионов на автономерах

15:24 05.02.2020 (обновлено: 16:23 05.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыдача регистрационных знаков транспортных средств
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Выдача регистрационных знаков транспортных средств. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Трехзначные коды регионов на автомобильных номерах, если и будут применяться, то только в долгосрочной перспективе, сообщает МВД.
Так в ведомстве разъяснили предложение изменить комбинации кодов регионов, установив для некоторых трехзначное сочетание, причем в качестве первой цифры может применяться любая от единицы до девятки.
Особый резонанс получила перспектива присвоить Свердловской области код 666, который в христианстве ассоциируется со "зверем Апокалипсиса". Сейчас местные автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96.
Пока что трехзначные коды региона могут начинаться только с единицы или семерки.
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МВД РФСвердловская областьОбщество
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