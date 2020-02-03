МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. МВД предложило изменить комбинации региональных кодов для автомобильных номеров, установив для некоторых трехзначное сочетание. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство намерено внести поправки в ведомственный приказ "О государственных регистрационных знаках транспортных средств". В случае одобрения документа коды на госзнаках будут начинаться с цифр от единицы до девятки.
Сейчас трехзначный код региона на номере должен начинаться с единицы или семерки.
С 2005 года третью цифру в код региона начали добавлять в Москве, поскольку в городе закончились серии 77, 99 и 97. Позже такое же изменение ввели для Санкт-Петербурга.
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