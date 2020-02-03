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2020-02-03T11:32+0300
https://ria.ru/20200203/1564180623.html
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
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РИА Новости

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

10:30 03.02.2020 (обновлено: 11:32 03.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИндивидуальные регистрационные знаки автомобиля
Индивидуальные регистрационные знаки автомобиля
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. МВД предложило изменить комбинации региональных кодов для автомобильных номеров, установив для некоторых трехзначное сочетание. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство намерено внести поправки в ведомственный приказ "О государственных регистрационных знаках транспортных средств". В случае одобрения документа коды на госзнаках будут начинаться с цифр от единицы до девятки.
Сейчас трехзначный код региона на номере должен начинаться с единицы или семерки.
С 2005 года третью цифру в код региона начали добавлять в Москве, поскольку в городе закончились серии 77, 99 и 97. Позже такое же изменение ввели для Санкт-Петербурга.
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МВД РФОбщество
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Больше заняться не чем, слишком много народу без дела по коридору шатается.
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Владимир Белов
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