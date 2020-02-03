МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. МВД предложило изменить комбинации региональных кодов для автомобильных номеров, установив для некоторых трехзначное сочетание. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство намерено внести поправки в ведомственный приказ "О государственных регистрационных знаках транспортных средств". В случае одобрения документа коды на госзнаках будут начинаться с цифр от единицы до девятки.

Сейчас трехзначный код региона на номере должен начинаться с единицы или семерки.