Шадаев назвал приоритеты в работе Минкомсвязи

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Максут Шадаев , возглавивший Минкомсвязь РФ с 21 января, считает приоритетом министерства законы, связанные с порядком оказания госуслуг в цифровом виде, об этом он заявил журналистам в среду по итогам расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Сегодня мы обсудили блок цифровых сервисов, вопросы взаимодействия наших граждан и бизнеса с государством в широком смысле, во всех аспектах - и государственные услуги, и сервисы, и доступ к данным. Меня, прежде всего, волнуют законы, связанные с порядком оказания госуслуг и с системой онлайн-идентификации граждан в цифровых каналах и сервисах для получения этих услуг и сервисов от государства в удобном, простом, безопасном формате. Вот это, наверно, наш приоритет", – сказал Шадаев.

По его мнению, финансирование развития цифровых сервисов может быть частично осуществлено за счет бизнеса. "Что касается цифровых сервисов, мы считаем, что часть нагрузки может выполнять бизнес и вместе с бизнесом развивать цифровые платформы для того, чтобы государство либо тратило меньше, либо вообще не тратило бюджетные средства. Мы будем обсуждать с ними (бизнесом - ред.), будем предлагать совместные проекты в этой части", - сказал Шадаев.

Кроме того, по его словам, в повестке министерства – вопросы, связанные с участием региональных и муниципальных каналов в развитии цифрового телевещания, инфраструктуры связи, доступа к услугам мобильной связи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, где проживает небольшое количество населения. "Не всегда операторы туда (в отдаленные поселения – ред.) приходят самостоятельно - надо определять дополнительные меры поддержки", - считает Шадаев. Он добавил, что министерство также обсуждает сейчас с силовыми ведомствами вопросы развития 5G в России.