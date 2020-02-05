Шадаев назвал приоритеты в работе Минкомсвязи

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Максут Шадаев, возглавивший Минкомсвязь РФ с 21 января, считает приоритетом министерства законы, связанные с порядком оказания госуслуг в цифровом виде, об этом он заявил журналистам в среду по итогам расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"Сегодня мы обсудили блок цифровых сервисов, вопросы взаимодействия наших граждан и бизнеса с государством в широком смысле, во всех аспектах - и государственные услуги, и сервисы, и доступ к данным. Меня, прежде всего, волнуют законы, связанные с порядком оказания госуслуг и с системой онлайн-идентификации граждан в цифровых каналах и сервисах для получения этих услуг и сервисов от государства в удобном, простом, безопасном формате. Вот это, наверно, наш приоритет", – сказал Шадаев.
По его мнению, финансирование развития цифровых сервисов может быть частично осуществлено за счет бизнеса. "Что касается цифровых сервисов, мы считаем, что часть нагрузки может выполнять бизнес и вместе с бизнесом развивать цифровые платформы для того, чтобы государство либо тратило меньше, либо вообще не тратило бюджетные средства. Мы будем обсуждать с ними (бизнесом - ред.), будем предлагать совместные проекты в этой части", - сказал Шадаев.
Кроме того, по его словам, в повестке министерства – вопросы, связанные с участием региональных и муниципальных каналов в развитии цифрового телевещания, инфраструктуры связи, доступа к услугам мобильной связи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, где проживает небольшое количество населения. "Не всегда операторы туда (в отдаленные поселения – ред.) приходят самостоятельно - надо определять дополнительные меры поддержки", - считает Шадаев. Он добавил, что министерство также обсуждает сейчас с силовыми ведомствами вопросы развития 5G в России.
"Мы сегодня (на заседании комитета – ред.) обсудили приоритеты, как видит их министерство. Безусловно, ни один из них не может быть реализован без соответствующего законодательного оформления, поэтому договорились, что по некоторым из них есть такие интересные развилки, что мы будем обсуждать их на площадке комитета, будем искать компромиссные решения. Надеемся на очень плотное тесное взаимодействие с комитетом в этих вопросах", - сказал глава Минкомсвязи.