Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T15:35+0300
https://ria.ru/20200205/1564284602.html
Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 11
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564285466_0:126:2500:1532_1036x0_80_0_0_70293c434b434f48cbfd3410817f1a58.jpg
РИА Новости

Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 11

15:13 05.02.2020 (обновлено: 15:35 05.02.2020)
190
© REUTERS / Ihlas News AgencyПоисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. 5 февраля 2020
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. 5 февраля 2020
© REUTERS / Ihlas News Agency
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. 5 февраля 2020
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 11, спасено более 30 человек, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины. В среду местные власти сообщили, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, погибли восемь человек.
"Спасатели извлекли из-под снега более 30 живых и 11 погибших, среди которых восемь сотрудников жандармерии", - сказал Сойлу журналистам.
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
4 февраля, 21:49
В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина
000000
Обсудить 0
Сулейман СойлуМВД ТурцииВан (провинция)Анкара (провинция)ТурцияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь на улице Стамбула
В Турции после схода лавины на микроавтобус погибли четыре человека
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. 5 февраля 2020
На востоке Турции восемь человек погибли из-за схода лавины
Бали. Аэропорт города Денпасар
Тысячи туристов из Китая застряли на Бали из-за коронавируса
Пассажиры на вокзале в Гонконге
У десяти человек на лайнере в Гонконге подтвердили коронавирус
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. 5 февраля 2020
В Турции около 50 человек оказались под завалами из-за схода лавины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Книги
"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков призвал противостоять опасным шагам Вашингтона в ядерной сфере
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин заявил о приближении человечества к "опасной черте"
Женщины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
Скорая помощь
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Американские военнослужащие
СМИ: США приостановили секретную разведывательную программу с Турцией
Побережье Корсики
На Корсике пожары уничтожили более тысячи гектаров леса
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Сергей Андреев: Польша живет сегодня благодаря победе СССР в войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
Лента новостейМолния