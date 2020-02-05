Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 11

Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины. В среду местные власти сообщили, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, погибли восемь человек.