В Госдуму внесли проект об ограничении использования пиротехники

"Запрещается продажа пиротехнических изделий бытового назначения несовершеннолетним", - говорится в проекте закона.
Эта мера, по мнению автора, обусловлена степенью общественной опасности несоблюдения требований безопасности при использовании пиротехники.
"Кроме того, на уровне федерального законодательства устанавливается запрет использования пиротехнических изделий бытового назначения на отдельных территориях, в том числе на территориях населенных пунктов (за исключением специально отведенных и оборудованных для использования пиротехнических изделий бытового назначения мест на открытом воздухе), в зданиях, строениях и сооружениях, в лесах, на особо охраняемых природных территориях, а также на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений", - говорится в пояснительной записке.
3 января, 10:04МЧС напомнило о правилах использования пиротехники
Установку требований к отведению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для использования пиротехники предлагается передать правительству. Законопроектом также предложено закрепить за регионами право устанавливать дополнительные ограничения, в том числе устанавливать по времени использования пиротехники.
Законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе "О пожарной безопасности" термин "пиротехнические изделия бытового назначения".