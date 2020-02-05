В Госдуму внесли проект об ограничении использования пиротехники

"Кроме того, на уровне федерального законодательства устанавливается запрет использования пиротехнических изделий бытового назначения на отдельных территориях, в том числе на территориях населенных пунктов (за исключением специально отведенных и оборудованных для использования пиротехнических изделий бытового назначения мест на открытом воздухе), в зданиях, строениях и сооружениях, в лесах, на особо охраняемых природных территориях, а также на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений", - говорится в пояснительной записке.