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В Тюмень доставили четверых эвакуированных из Китая детей
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РИА Новости

В Тюмень доставили четверых эвакуированных из Китая детей

15:02 05.02.2020
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© REUTERS / Instagram/@vamarkovСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
© REUTERS / Instagram/@vamarkov
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Четверо детей находились на борту самолетов, прилетевших из Китая в Тюмень, старшему из них - 4,5 года, младшему - 7 месяцев, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с эвакуированными из Китая гражданами.
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"На борту самолетов, прилетевших сегодня в "Рощино" из Китая, было четверо детей, старшему - 4,5 года, младшему - семь месяцев. Все чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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