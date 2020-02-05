В Тюмень доставили четверых эвакуированных из Китая детей

Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино

Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Четверо детей находились на борту самолетов, прилетевших из Китая в Четверо детей находились на борту самолетов, прилетевших из Китая в Тюмень , старшему из них - 4,5 года, младшему - 7 месяцев, сообщает в среду оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с эвакуированными из Китая гражданами.

"На борту самолетов, прилетевших сегодня в "Рощино" из Китая, было четверо детей, старшему - 4,5 года, младшему - семь месяцев. Все чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.