"Теплосеть Санкт-Петербурга" повысила готовность из-за похолодания

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Теплосеть Санкт-Петербурга" с 5 февраля перешла в режим повышенной готовности из-за похолодания, говорится в релизе компании.
"В связи с наступившим похолоданием производится регулирование температуры воды в трубопроводах, которое приводит к повышению нагрузки. Наши оперативные бригады обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности для скорейшей ликвидации возможных дефектов", - отметил главный инженер АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Игорь Антонов.
По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", которые приведены в сообщении, с 5 по 7 февраля температура наружного воздуха будет колебаться от -2 до -10 градусов Цельсия.
Компания просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах.
"Теплосеть Санкт-Петербурга" - одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города. Организация эксплуатирует на праве собственности около 700 километров магистральных трубопроводов и порядка 1,8 тысячи километров внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области. Компания обеспечивает передачу 50% потребляемой тепловой энергии. Основными акционерами являются ПАО "ТГК-1" (71,5734%), ГУП "ТЭК СПб" (23,8582%) и комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (4,5684%).