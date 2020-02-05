"Теплосеть Санкт-Петербурга" повысила готовность из-за похолодания

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Теплосеть Санкт-Петербурга" с 5 февраля перешла в режим повышенной готовности из-за похолодания, говорится в релизе компании.

"В связи с наступившим похолоданием производится регулирование температуры воды в трубопроводах, которое приводит к повышению нагрузки. Наши оперативные бригады обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности для скорейшей ликвидации возможных дефектов", - отметил главный инженер АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Игорь Антонов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", которые приведены в сообщении, с 5 по 7 февраля температура наружного воздуха будет колебаться от -2 до -10 градусов Цельсия.

Компания просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах.