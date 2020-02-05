Нижегородца задержали по подозрению в убийстве партнера по бизнесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Житель Житель Нижнего Новгорода , подозреваемый в убийстве своего делового партнера, задержан следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Заявление о безвестном исчезновении 27-летнего мужчины поступило в правоохранительные органы 30 января 2020 года. Тело пропавшего было обнаружено 4 февраля в Бутурлинском районе в пристрое дома, где пропавший отдыхал со своим напарником по бизнесу. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве.

"Подозреваемый дал признательные показания, сообщив следователям СК, что в ходе ссоры с погибшим из-за разногласий в организации работы он нанес ему несколько ранений топором, а затем закопал тело погибшего в пристрое дома, где отдыхали мужчины. Оба фигуранта занимались предпринимательской деятельностью по доставке еды", - говорится в сообщении регионального СУСК.