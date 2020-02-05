Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:59+0300
https://ria.ru/20200205/1564283390.html
Нижегородца задержали по подозрению в убийстве партнера по бизнесу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Нижегородца задержали по подозрению в убийстве партнера по бизнесу

14:59 05.02.2020
874
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, подозреваемый в убийстве своего делового партнера, задержан следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Заявление о безвестном исчезновении 27-летнего мужчины поступило в правоохранительные органы 30 января 2020 года. Тело пропавшего было обнаружено 4 февраля в Бутурлинском районе в пристрое дома, где пропавший отдыхал со своим напарником по бизнесу. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве.
"Подозреваемый дал признательные показания, сообщив следователям СК, что в ходе ссоры с погибшим из-за разногласий в организации работы он нанес ему несколько ранений топором, а затем закопал тело погибшего в пристрое дома, где отдыхали мужчины. Оба фигуранта занимались предпринимательской деятельностью по доставке еды", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
3 февраля, 13:17
Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией
120021
Обсудить 0
Следственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Прокуратура извинилась перед Голуновым
Решетка перед зданием Московского городского суда
В Мосгорсуде предупредили о мертвых истцах и скупке чужих долгов
Молоток в зале судебных заседаний
Жителя Чувашии осудили на 14 лет строгого режима за изнасилование
Следственный эксперимент с участием бывшего сотрудника Полиции Вологодской
В Череповце полицейский бейсбольной битой отправил в кому мужа подруги
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснова попросили защитить права уфимца, до смерти избившего педофила
Статуя Фемиды
Суд в Москве арестовал мужчину, избивавшего пасынка
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Ялте во время шторма погибли два человека
Владелец парка Тайган Олег Зубков после заседания в Белогорском районном суде
Аксенов поручился за директора парка "Тайган"
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Титов призвал убрать барьеры при импорте технологического оборудования
Автомобиль Следственного комитета
Мужчина, избивавший пасынка в Москве, признался в применении насилия
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Ребенок рисует на асфальте мелом
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
Григорий Иоффе
Глава ОП Крыма назвал заявления Киева о подаче воды спекуляциями
Автомобили скорой медицинской помощи
В Москве подросток отравился аммиаком в кафе, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
Лента новостейМолния