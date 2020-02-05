В Совфеде оценили шансы возобновления Украиной подачи воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что ожидать возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым при нынешней украинской власти не стоит.
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать. В свою очередь постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил в среду, что Украина не будет восстанавливать водоснабжение Крыма. По его словам, "вода по каналу пойдет в Крым только после деоккупации".
"Для Крыма осталась одна серьезная блокада со стороны Украины. Связана она с перекрытием канала, по которому поступала днепровская вода. Поэтому власти Украины будут постоянно спекулировать на этой теме. При этом я убежден, что когда-то Северо-Крымский канал заработает, и вода будет поступать в Крым, но, похоже, что не при нынешнем руководстве Украины. Мы будем стремиться решить эту проблему самостоятельно. Нам удавалось это сделать предыдущие 6 лет. Работа по устойчивому обеспечению водоснабжением регионов Крыма продолжается", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Украине экономически выгодно продавать воду в Крым и пополнять свой бюджет. "Киевские власти конечно, еще к этому не готовы и не считаются с мнением своего народа", - добавил сенатор.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.