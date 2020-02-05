Китай пока не передал России штамм коронавируса, заявила Попова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Китай пока не передал России штамм коронавируса, но взаимодействие продолжается – как с КНР, так и с партнерами из других стран, сообщила журналистам в среду главный государственный санитарный врач Анна Попова.
"Наши китайские коллеги пока не передали нам актуальный штамм, но мы не теряем надежды и продолжаем взаимодействовать как с китайскими партнерами, так и с партнерами из других стран", - сказала она.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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