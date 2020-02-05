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СМИ: США приостановили секретную разведывательную программу с Турцией
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РИА Новости

СМИ: США приостановили секретную разведывательную программу с Турцией

14:43 05.02.2020
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© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. США приостановили секретную военно-разведывательную программу сотрудничества с Турцией с использованием беспилотников, которая была направлена против формирований курдов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По словам источников агентства, решение США о приостановлении действия программы на неопределенный срок было принято в ответ на вторжение Турции в Сирию в октябре прошлого года.
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"Несколько американских чиновников на условиях анонимности заявили, что Соединенные Штаты в конце прошлого года прекратили проведение миссий по сбору разведывательных данных, направленные против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую США и Турция классифицируют как террористическую организацию", - пишет Рейтер.
Согласно агентству, военные США выполняли разведывательные полеты с военной авиабазы Инджирлик в Турции, используя невооруженные беспилотники.
"По словам другого чиновника, полеты американских беспилотников, которые осуществлялись в рамках этой программы с 2007 года, часто были нацелены на горную местность в северном Ираке недалеко от турецкой границы", - пишет агентство.
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Согласно данным агентства, министерство обороны Турции не стало комментировать данную информацию, однако источник среди турецких чиновников подтвердил приостановку программы. По его словам, подобное решение союзника "не способствует укреплению связей между двумя странами".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ИнджирликТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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