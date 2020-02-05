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Теплоснабжение
2020-02-05T14:42+0300
https://ria.ru/20200205/1564282151.html
В России потребление электроэнергии в январе снизилось на 3,2%
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РИА Новости

В России потребление электроэнергии в январе снизилось на 3,2%

14:42 05.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Потребление электроэнергии в январе 2020 года в России составило 100,5 миллиарда кВт.ч, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2019 года - сказалась более теплая погода, говорится в сообщении "Системного оператора Единой энергосистемы" (ЕЭС) РФ.
При этом потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в январе составило 98,9 миллиарда кВт.ч, что на 3,3% меньше объема потребления за январь 2019 года.
"Снижение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России в январе 2020 года по сравнению с показателем прошлого года связано с более высокой температурой воздуха. Среднемесячная температура воздуха в январе текущего года составила -6,0°C что на 5,1°C выше аналогичного показателя 2019 года. При этом в отдельные дни января 2020 года температура воздуха была выше прошлогодних значений на 6,0-10,0°С", - отмечается в сообщении "Системного оператора". Погода является одним из основных факторов, влияющих на потребление и производство электроэнергии: в холода энергия требуется для поддержания тепла, в жару - для охлаждения.
В январе 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 100,6 миллиарда кВт.ч, что на 3,4% меньше, чем в январе 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в январе 2020 года составила 102,2 миллиарда кВт.ч, что на 3,3% меньше выработки в январе прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 59,6 миллиарда кВт.ч. Выработка ГЭС за первый месяц 2020 года составила 16 миллиардов кВт.ч (на 17,7% больше уровня 2019 года), выработка АЭС - 18,9 миллиарда кВт.ч (на 1,7% меньше уровня 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий - 6 миллиардов кВт.ч (на 4,1% больше уровня прошлого года).
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Рост выработки на ГЭС связан с многоводной гидрологической обстановкой в текущем осенне-зимнем периоде. В январе 2020 года приток воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада почти в 2 раза превышает среднемноголетнее значение, Енисейского каскада - на 11% выше. Повышенная по сравнению с многолетними значениями приточность воды наблюдается в водохранилищах практически всех ГЭС ЕЭС России. Увеличение выработки на ГЭС на фоне снижения потребления в январе приводит к снижению выработки на ТЭС и АЭС.
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