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2020-02-05T14:31+0300
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Суд вновь отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте Минца
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РИА Новости

Суд вновь отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте Минца

14:31 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБорис Минц
Борис Минц
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В конце января Басманный суд столицы заочно избрал меру пресечения сыновьям бизнесмена Дмитрию и Александру. Решение вопроса о заочном аресте Минца-старшего откладывалось несколько раз – сначала защита просила дать ей больше времени на подготовку позиции, а позже слушание было перенесено из-за поступивших в суд анонимных угроз о "минировании" здания.
На этой раз возможность рассмотреть ходатайство следствия была поставлена под сомнение из-за отсутствия адвоката Минца, который находится в зарубежной командировке. "В целях соблюдения права Минца на защиту… отложить рассмотрение ходатайства на 13 февраля", - заявила судья Ирина Вырышева.
Как ранее заявлял адвокат бизнесмена Алексей Куприянов, Минцы не признают вину и считают, что через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. Все трое объявлены в межгосударственный розыск. По словам защитника, бизнесмен и его сыновья "не похитили у банка ни рубля".
Молоток судьи
31 января, 12:41
Второго сына бизнесмена Минца заочно арестовали за растрату
Минцам вменяется растрата в особо крупном размере. В марте 2019 года по аналогичному обвинению был заочно арестован экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич. Следствие утверждает, что мужчина скрывается в Израиле, защита подчеркивает, что он "находится на лечении за пределами страны".
О масштабном расследовании этого дела в начале февраля 2019 года в интервью "Коммерсанту" рассказал тогда еще зампред СК РФ Игорь Краснов, недавно ставший генеральным прокурором. Следствие заявляет, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний-заемщиков "Открытия" выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реальная их стоимость вдвое ниже.
Следователь в суде отметил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы вместе с Данкевичем и другими неустановленными лицами действительно провели заведомо невыгодную для банка сделку по приобретению облигаций, "ущерб банку был причинен на сумму не менее 34 миллиардов рублей". Прокурор же назвал Минца-старшего членом преступной группы, исполнявшим наиболее активную роль в преступлении.
Борис Минц
30 января, 20:54
Экс-совладелец "Открытия" Минц не признал вину по делу о растрате
Вскоре после этих событий Центробанк взял "Открытие" под контроль и начал финансовое оздоровление банка. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила тогда, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.
Из материалов дела следует, что с 2016 года Минц проживал на Мальте, в 2018 году он вместе с семьей обосновался в Лондоне. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании десятков миллиардов рублей. Минц в 2017 году входил в составленный Forbes рейтинг богатейших россиян с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.
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Игорь КрасновБорис МинцСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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