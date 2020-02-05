Суд вновь отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте Минца

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В конце января Басманный суд столицы заочно избрал меру пресечения сыновьям бизнесмена Дмитрию и Александру. Решение вопроса о заочном аресте Минца-старшего откладывалось несколько раз – сначала защита просила дать ей больше времени на подготовку позиции, а позже слушание было перенесено из-за поступивших в суд анонимных угроз о "минировании" здания.

На этой раз возможность рассмотреть ходатайство следствия была поставлена под сомнение из-за отсутствия адвоката Минца, который находится в зарубежной командировке. "В целях соблюдения права Минца на защиту… отложить рассмотрение ходатайства на 13 февраля", - заявила судья Ирина Вырышева.

Как ранее заявлял адвокат бизнесмена Алексей Куприянов, Минцы не признают вину и считают, что через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. Все трое объявлены в межгосударственный розыск. По словам защитника, бизнесмен и его сыновья "не похитили у банка ни рубля".

Минцам вменяется растрата в особо крупном размере. В марте 2019 года по аналогичному обвинению был заочно арестован экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич. Следствие утверждает, что мужчина скрывается в Израиле, защита подчеркивает, что он "находится на лечении за пределами страны".

О масштабном расследовании этого дела в начале февраля 2019 года в интервью "Коммерсанту" рассказал тогда еще зампред СК РФ Игорь Краснов , недавно ставший генеральным прокурором. Следствие заявляет, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний-заемщиков "Открытия" выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реальная их стоимость вдвое ниже.

Следователь в суде отметил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы вместе с Данкевичем и другими неустановленными лицами действительно провели заведомо невыгодную для банка сделку по приобретению облигаций, "ущерб банку был причинен на сумму не менее 34 миллиардов рублей". Прокурор же назвал Минца-старшего членом преступной группы, исполнявшим наиболее активную роль в преступлении.

Вскоре после этих событий Центробанк взял "Открытие" под контроль и начал финансовое оздоровление банка. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила тогда, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.