Путин: Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией

Президент РФ Владимир Путин и посол Австралии в России Грейм Михан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020

Президент РФ Владимир Путин и посол Австралии в России Грейм Михан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией в прагматичном и деловом ключе, укрепление контактов по экономической повестке дня с республикой Панама , также Москва рассчитывает на вывод передовых российских технологических и научных разработок на марокканский рынок, сказал президент РФ Владимир Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.

В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.

"Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией в прагматичном и деловом ключе. Мы оказываем поддержку реализации бизнес-кругам двух стран в взаимовыгодных совместных проектах, содействуем расширению гуманитарных контактов", - сказал Путин.

В России, добавил президент, удовлетворены нынешним состоянием взаимодействия с Марокко. "Наши государства добились неплохих результатов во взаимной торговле, в сфере сельского хозяйства и морского рыболовства. Имеются возможности для вывода на марокканский рынок передовых российских технологических и научных разработок", - отметил он.