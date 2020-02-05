Путин: Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией в прагматичном и деловом ключе, укрепление контактов по экономической повестке дня с республикой Панама, также Москва рассчитывает на вывод передовых российских технологических и научных разработок на марокканский рынок, сказал президент РФ Владимир Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
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"Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией в прагматичном и деловом ключе. Мы оказываем поддержку реализации бизнес-кругам двух стран в взаимовыгодных совместных проектах, содействуем расширению гуманитарных контактов", - сказал Путин.
В России, добавил президент, удовлетворены нынешним состоянием взаимодействия с Марокко. "Наши государства добились неплохих результатов во взаимной торговле, в сфере сельского хозяйства и морского рыболовства. Имеются возможности для вывода на марокканский рынок передовых российских технологических и научных разработок", - отметил он.
"Выступаем за дальнейшее развитие связей с республикой Панама, совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества и укрепление контактов по экономической повестке дня. Будем и далее поощрять обмены по образовательной линии, содействовать подготовке панамских национальных кадров", - сказал Путин.
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