Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:43+0300
https://ria.ru/20200205/1564281505.html
Путин: Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282004_0:0:3476:1955_1036x0_80_0_0_c8d4930a8dab3035cc29993a36d2f335.jpg
РИА Новости

Путин: Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией

14:30 05.02.2020 (обновлено: 14:43 05.02.2020)
283
© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин и посол Австралии в России Грейм Михан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин и посол Австралии в России Грейм Михан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин и посол Австралии в России Грейм Михан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией в прагматичном и деловом ключе, укрепление контактов по экономической повестке дня с республикой Панама, также Москва рассчитывает на вывод передовых российских технологических и научных разработок на марокканский рынок, сказал президент РФ Владимир Путин послам на церемонии вручения верительных грамот.
В Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов.
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Архивное фото
29 января 2018, 05:56
Глава МИД Австралии не увидела военной угрозы в России и Китае
"Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией в прагматичном и деловом ключе. Мы оказываем поддержку реализации бизнес-кругам двух стран в взаимовыгодных совместных проектах, содействуем расширению гуманитарных контактов", - сказал Путин.
В России, добавил президент, удовлетворены нынешним состоянием взаимодействия с Марокко. "Наши государства добились неплохих результатов во взаимной торговле, в сфере сельского хозяйства и морского рыболовства. Имеются возможности для вывода на марокканский рынок передовых российских технологических и научных разработок", - отметил он.
"Выступаем за дальнейшее развитие связей с республикой Панама, совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества и укрепление контактов по экономической повестке дня. Будем и далее поощрять обмены по образовательной линии, содействовать подготовке панамских национальных кадров", - сказал Путин.
Замминистра иностранных дел Панамы Луис Инкапье и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Гватемале. 26 марта 2015
15 июня 2018, 14:32
Межгосударственные отношения России и Панамы
620004
Обсудить 1
ПанамаВладимир ПутинАвстралияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России с Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил возможности для расширения взаимодействия с Грецией
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора авиапассажиров
"Аэрофлот" вывезет из Китая примерно 1,4 тысячи пассажиров S7
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность конструктивных отношений с Германией
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин оценил уровень российско-китайских отношений
Президент РФ Владимир Путин
Россия открыта к сотрудничеству с Канадой, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин поддержал более активное вовлечение Монголии в ШОС
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Россия заинтересована в развитии отношений с Камбоджей, заявил Путин
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Роспотребнадзор дал рекомендации о дезинфекции самолетов из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил надежду на визит президента Алжира в Москву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Президент РФ Владимир Путин
Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
Лента новостейМолния